Anna Maria Mühe und Florian David Fitz erhalten Bayerischen Filmpreis

Meldungsarchiv - 24.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Schauspielerin Anna Maria Mühe und ihr Kollege Florian David Fitz erhalten in diesem Jahr den Bayerischen Filmpreis. Wie das bayerische Digitalministerium als Veranstalter bekanntgab, werden die beiden als beste Darsteller geehrt. Mühe bekommt den Preis für ihre Rolle im Drama "Die Geschichte einer Familie". Fitz wird für gleich zwei Darbietungen ausgezeichnet, einmal für sein Schaffen im Film "Oskars Kleid" und einmal in dem Werk "Wochenendrebellen". Verliehen werden die Preise am 16. Juni im Münchner Prinzregententheater.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 10:00 Uhr