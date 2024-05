Anlegestelle für Hilfen über den Seeweg in den Gazastreifen ist fertig

Washington: Das US-Militär hat eine provisorische Anlegestelle für Schiffe im Gazastreifen fertiggestellt. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, sind die Bauarbeiten an der schwimmenden Landungsbrücke abgeschlossen. Nun müsse sie noch vor die Küste verlegt werden. Das verzögere sich wegen schlechter Wetterbedingungen, hieß es. Der Gazastreifen selbst hat keinen Hafen. Hilfsorganisationen kritisieren seit Langem, dass auf dem Landweg nicht ausreichend humanitäre Güter in das Palästinensergebiet gelangen. Die Schließung der Grenzübergänge Kerem Schalom und Rafah hat die humanitäre Lage in den vergangenen Tagen weiter verschärft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 06:00 Uhr