Anleger von Greensill-Bank können auf Entschädigung hoffen

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek verteidigt Impf-Stopp

Berlin: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat die Entscheidung, den Impfstoff Astrazeneca in Deutschland zu stoppen, differenziert bewertet. Natürlich respektiere man die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts, betonte er im BR-Fernsehen. Zugleich führe dieser Schritt aber zu Verzögerungen bei den Impfungen. Wichtig sei jetzt eine rasche Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Die will übermorgen bekanntgeben, wie es mit Astrazeneca weitergehen soll. Bislang stufte die Behörde den Wirkstoff als unbedenklich ein. Das Paul-Ehrlich-Institut bewertet die sieben Fälle von Blutgerinnseln im Gehirn, die in Deutschland aufgetreten sind, als statistisch auffällig. Es handle sich um eine besonders seltene Form einer Hirnvenenthrombose. Die Anzahl dieser Fälle ist laut Paul-Ehrlich-Institut höher als die Anzahl von Hirnvenenthrombosen, die normalerweise in der Bevölkerung ohne Impfung auftreten. Drei Frauen sind demnach gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 20:00 Uhr