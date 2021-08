Anlagebetrüger erhält neun Jahre Haft

Lage in Afghanistan führt zu politischen Diskussionen in Berlin

Berlin: Wegen der dramatischen Lage in Afghanistan erhebt die Opposition schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Der Grünen-Außenpolitiker Trittin spricht von "kollektivem Versagen". Vor einer Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag betonte er, Innenminister Seehofer habe die Abwehr von Flüchtlingen höher gewichtet als das Leben von Menschen. Mit Blick auf die Bundeskanzlerin sagte Trittin wörtlich: "Frau Merkel hat das getan, was sie am besten kann: nichts." Der FDP-Außenpolitiker Djir-Sarai unterstrich, seine Partei habe schon lange eine Exit-Strategie für Afghanistan verlangt. Geschehen sei aber nichts. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Otte, wiederum betonte, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sei sehr erfolgreich gewesen. Immerhin sei es darum gegangen, das Land am Hindukusch vom Terror zu befreien und die westliche Welt vor Anschlägen zu bewahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 16:00 Uhr