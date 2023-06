Anklageschrift enthält mehr als 37 Vorwürfe gegen Trump

Meldungsarchiv - 09.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Der frühere US-Präsident Trump ist in der so genannten Dokumentenaffäre in 37 Punkten angeklagt worden. Wie aus der jetzt veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht, geht es dabei vorrangig um die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Verteidigung. Demnach bewahrte Trump in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago nach Ende seiner Amtszeit im Weißen Haus unter anderem Dokumente zu US-Atomwaffen und zu militärischen Aktivitäten anderer Staaten auf. Er habe auch eine geheime Karte mit Bezug zu einer Militäroperation weitergegeben. Die US-Justiz wirft Trump in der Affäre um geheime Regierungsdokumente unter anderem auch Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen vor. Mit der Veröffentlichung bestätigt das Justizministerium ein Strafverfahren gegen Trump wegen der Aufbewahrung von Hunderten Dokumenten in seinem Haus in Florida. Trump werde am Dienstag in Florida vor Gericht erscheinen, erklärte sein Anwalt.

