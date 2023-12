Anklagen gegen Reichsbürger-Gruppe um Prinz Reuß offenbar fertig

München: Die mutmaßlichen Putschisten um Prinz Reuß sollen sich bald vor Gericht verantworten. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR will der Generalbundesanwalt noch vor Weihnachten mehr als ein Drittel der insgesamt 69 Beschuldigten anklagen. Die Vorwürfe lauten Bildung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie Hochverrat. Die Verfahren sollen vor drei Oberlandesgerichten geführt werden - und zwar in München, Frankfurt und Stuttgart. Auf mehr als 425.000 Seiten haben die Ermittler zusammengetragen, wie die Gruppe offenbar vorhatte, das demokratische System in Deutschland zu stürzen. Die Beschuldigten wollten demnach auch aktive und ehemalige Soldaten sowie Polizisten rekrutieren, um bewaffnete paramilitärische Einheiten aufzubauen. Seit einer groß angelegten Razzia im In- und Ausland sitzen viele Mitglieder der Reichsbürger-Gruppe in Untersuchungshaft.

