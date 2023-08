Anklagen bei Ermittlungen gegen Trump in Georgia

Atlanta: Bei den Ermittlungen im US-Bundesstaat Georgia gegen Ex-Präsident Trump und dessen Umfeld wegen Wahlbeeinflussung sind zehn Anklagen erhoben worden. Das berichten mehrere US-Medien. Gegen wen die Anklagen gerichtet sind, soll in Kürze öffentlich werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Trump darunter ist. Der Republikaner ist bereits in drei weiteren Verfahren angeklagt, unter anderem wegen seines Umgangs mit geheimen Regierungsdokumenten, wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol und im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin.

