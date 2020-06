Anklage im Fall des Tiergartenmords sorgt für diplomatische Verstimmungen

Wiesbaden: Die Rolle der Sicherheitsbehörden im Mordfall Lübcke wird voraussichtlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beschäftigen. Einen entsprechenden Antrag hat die Opposition im hessischen Landtag eingebracht. Die SPD wirft Polizei und Verfassungsschutz des Landes vor, die von dem rechtsextremen Hauptverdächtigen ausgehende Gefahr - so wörtlich - schwerwiegend unterschätzt zu haben. Über den Antrag von SPD, FDP und Linken stimmt der Landtag kommende Woche ab. Innenminister Beuth von der CDU versicherte, er werde die Aufklärung unterstützen. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ist der Prozess gegen die beiden Angeklagten unterdessen fortgesetzt worden. Der Hauptverdächtige hat nach Überzeugung der Anklage den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke vor gut einem Jahr vor dessen Haus in Nordhessen erschossen.

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hat ihre Pläne zur Verschärfung des Strafrechts bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie konkretisiert. Dafür will sie in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen. Laut Lambrecht soll in Zukunft jeder sexuelle Missbrauch - Zitat - "ohne Wenn und Aber" ein Verbrechen sein. Minderschwere Fälle werde es nicht mehr geben, so die Ministerin. Zugleich wehrte sich Lambrecht heute im Bundestag gegen den Vorwurf, zu spät und zu zögerlich gehandelt zu haben. Kritische Stimmen hatte es vor allem in der Union gegeben. Lambrecht hatte sich zunächst dagegen ausgesprochen, die Strafen zu verschärfen und darauf verwiesen, dass das Strafmaß besser ausgeschöpft werden müsse.

Essen: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will laut Medienberichten 62 seiner 172 Filialen schließen. Eine entsprechende Vereinbarung des Konzerns mit Betriebsrat und Gewerkschaften solle noch heute unterschrieben werden, hieß es unter Berufung auf Verhandlungskreise. 6000 Menschen könnten so ihren Arbeitsplatz verlieren. Der ohnehin rote Zahlen schreibende Warenhauskonzern war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine Schieflage geraten. Der Generalbevollmächtigte im Schutzschirmverfahren, Geiwitz, geht von einer Milliarde Euro Umsatzverlust in diesem Jahr aus. Er rechnet nach eigenen Worten auch nicht damit, dass die Kunden im nächsten Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona.

Berlin: Der Ferienflieger Tuifly hat seine geplanten Kostensenkungen auf den Weg gebracht. Der Aufsichtsrat der Fluglinie bestätigte mehrheitlich den Sparkurs, den das Management vorgeschlagen hatte. So soll die Flotte um mehr als die Hälfte schrumpfen. Rund 900 Vollzeitstellen stehen damit auf der Kippe. Nach Informationen der Gewerkschaft Verdi soll es künftig nur noch 17 Maschinen geben - auch Standortschließungen sind im Gespräch. Von Gewerkschaftsseite gab es harsche Kritik. TUI würde trotz staatlicher Milliardenkredite seine eigene Flotte reduzieren und deutsche Arbeitsplätze vernichten, so der Vorwurf.

Sofia: Bundesaußenminister Maas hat die Äußerung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet über rumänische und bulgarische Arbeiter als "höchst gefährlich" kritisiert. Bei einem Besuch in Bulgarien forderte der SPD-Politiker den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden auf, sich zu entschuldigen. Laschet gieße Öl ins Feuer, wie es niemand, der verantwortliche Politik mache, tun dürfe, sagte Maas auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner bulgarischen Kollegin Zaharieva. Laschet hatte gesagt, der Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies sage nichts über die Lockerungen aus, weil Rumänen und Bulgaren eingereist seien und das Virus von dort herkomme. Inzwischen ruderte er zurück. Menschen gleich welcher Herkunft irgendeine Schuld am Virus zu geben, verbiete sich, sagte Laschet.

Mainz: Die Schulen in Deutschland sollen spätestens nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb übergehen. Darauf haben sich die Kultusminister verständigt. Zu Beginn des neuen Schuljahres sollen demnach alle Schüler nach Stundenplan in ihren Klassen oder festen Lerngruppen unterrichtet werden. Dafür ist es nach Ansicht der Kultusministerkonferenz nötig, die Abstandsregel abzuschaffen. Voraussetzung sei, dass die Entwicklung der Corona-Pandemie dies zulässt. Die Minister einigten sich zudem auf einheitliche Standards für die naturwissenschaftlichen Abiturfächer und die gymnasiale Oberstufe. Man wolle so mehr Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit unter den Ländern erreichen, sagte KMK-Präsidentin Hubig.

Washington: Im Streit um die Rechte von Kindern illegaler Einwanderer in den USA hat Präsident Trump eine Niederlage erlitten. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass die Betroffenen Schutz vor Abschiebung genießen. In der Begründung heißt es, die Entscheidung der Trump-Regierung, das Programm für die rund 700.000 sogenannten "Dreamer" abzuschaffen, sei willkürlich und unrechtmäßig. Mit einem Dekret hatte Trumps Vorgänger Obama die "Dreamer" vor der Abschiebung bewahrt. Das Urteil fiel mit fünf gegen vier Richterstimmen denkbar knapp aus. Es gilt als empfindliche Schlappe für Trump.

Berlin: Die juristische Aufarbeitung des Mordes an einem georgischen Staatsbürger in Berlin sorgt weiter für diplomatische Verstimmungen. Das Auswärtige Amt bestellte zum wiederholten Mal den russischen Botschafter ein. Außenminister Maas sprach bei einem Besuch in Wien von einem außerordentlich schwerwiegenden Vorgang. Die Bundesregierung behalte sich weitere Maßnahmen vor. Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft beim Kammergericht Berlin Anklage gegen einen Russen erhoben. Nach Überzeugung der Ermittlungsbehörde hat der Mann den Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen verübt. Das Opfer, ein 40-jähriger Georgier tschetschenischer Herkunft, war im August vergangenen Jahres im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen worden.

Bielefeld: In der zweiten Fußballbundesliga hat Tabellenführer Bielefeld Darmstadt mit 1:0 geschlagen. Bielefeld steht damit vorzeitig als Zweitliga-Meister fest. Im anderen Spiel des Abends hatte Kiel Schlusslicht Dresden mit 2:0 besiegt. Kiel hat sich damit den Klassenerhalt gesichert. Für Dresden ist der Abstieg in die dritte Liga nun kaum noch zu vermeiden.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe Regen, Tiefstwerte 13 bis 9 Grad