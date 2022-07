Anklage gegen Pfarrer im Bistum Würzburg wegen Missbrauchs

CSU sieht Urteil des BGH zu Sauter und Nüßlein mit Skepsis

Augsburg: In der CSU stößt das Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Maskendeals der langjährigen CSU-Abgeordneten Nüßlein und Sauter auf wenig Begeisterung. Der schwäbische Bezirksvorsitzende Ferber sagte dem BR, nicht alles was legal sei, sei auch legitim. Er halte es nach wie vor für richtig, so Ferber, dass ein Abgeordneter, der von der Öffentlichkeit aus Steuergeldern bezahlt wird, nicht auch noch Provisionen bekommen dürfe. Das sei dem Wähler nicht erklärbar. - Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte heute entschieden, dass sich Sauter und Nüßlein mit ihren Maskendeals nicht strafbar gemacht haben. Die beiden dürfen die Provisionen in Höhe von je mehreren hunderttausend Euro für die Beschaffung von Masken zum Schutz vor Corona behalten. Damit wurden die Beschwerden der Generalstaatsanwaltschaft München gegen Entscheidungen der Vorinstanz zurückgewiesen. Eine weitere Anfechtung der Entscheidung ist nun nicht mehr möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 23:00 Uhr