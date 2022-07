Anklage gegen Pfarrer im Bistum Würzburg wegen Missbrauchs

Sauter und Nüßlein haben sich laut BGH in Maskenaffäre nicht strafbar gemacht

Karlsruhe: Der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein und der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter haben sich in der Maskenaffäre nicht strafbar gemacht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe erklärte, ihre Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken gegen eine Provision sei keine strafbare Bestechlichkeit. Das Geld in Höhe von jeweils mehreren hunderttausend Euro dürfen sie damit behalten. Nüßlein und Sauter waren in der Anfangsphase der Corona-Pandemie an Maskengeschäften beteiligt. Die Generalstaatsanwaltschaft nahm in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen die beiden Politiker auf. Das Oberlandesgericht München entschied aber im November, dass der Tatbestand der Bestechung nicht erfüllt war. Die Generalstaatsanwaltschaft zog dagegen vor den BGH, der ihre Beschwerden nun verwarf. Das Bundesgericht machte deutlich, dass er bei der aktuellen Gesetzeslage nicht anders entscheiden konnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 20:00 Uhr