Anklage gegen Libanons Ex-Ministerpräsident wegen Explosion in Beirut

Bayerisches Gesundheitsministerium hat internen Impf-Zeitplan erstellt

München: Die Corona-Impfungen in Bayern könnten am 5. Januar beginnen. So steht es in einem internen Zeitplan des bayerischen Gesundheitsministeriums, der dem BR vorliegt - der aber noch nicht offiziell bestätigt wurde. Demnach wird die Europäische Arzneimittel-Agentur am 29. Dezember entscheiden, ob sie den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zulässt. Anschließend könnte die Auslieferung an die Impfzentren beginnen. Sie ist eine logistische Herausforderung, da das Mittel bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. In den 93 bayerischen Impfzentren könnten dann laut Gesundheitsministerium täglich insgesamt 30.000 Menschen geimpft werden - und zwar auch am Wochenende.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 19:00 Uhr