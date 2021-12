Anklage gegen Eltern nach Todesschüssen an Highschool

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach den tödlichen Schüssen in einer Schule im US-Bundesstaat Michigan hat die Staatsanwaltschaft die Eltern des 15-jährigen mutmaßlichen Täters angeklagt und zur Fahndung ausgeschrieben. Ihnen wird Totschlag in jeweils vier Fällen vorgeworfen. Die Eltern hätten die Tatwaffe gekauft, ihrem minderjährigen Sohn Zugang zu der Pistole erlaubt und Warnungen ignoriert, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Der 15-Jährige hat nach Polizeiangaben am Dienstag vier Schüler getötet. Zudem verletzte er sechs Schüler und eine Lehrerin.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 02:00 Uhr