Anklage fordert Höchststrafe im Prozess um Terroranschlag von Halle

BMW baut sein Stammwerk für E-Autos um

München: Der Autobauer BMW will künftig im Stammwerk München statt Benzin- und Dieselmotoren Elektroautos produzieren. Produktionsvorstand Nedeljković erklärte, dass die neue Fahrzeugmontage rund 400 Millionen Euro kosten und 2026 in Betrieb gehen werde. Die betroffenen 1.000 Mitarbeiter im Motorenbau bekommen den Angaben zufolge andere Arbeitsplätze bei BMW in München oder anderen bayerischen Standorten angeboten. Wie es weiter hieß, würden die bisher in München gebauten Verbrennungsmotoren künftig in den Motorenwerken Steyr in Österreich und Hams Hall in England gebaut werden. Die Verlagerung erfolge schrittweise bis spätestens 2024.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.11.2020 18:15 Uhr