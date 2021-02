Ankläger im Trump-Prozess zeigen Videomaterial der Kapitol-Erstürmung

Nachrichtenarchiv - 11.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Impeachment-Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump haben die Ankläger bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen der Kapitol-Erstürmung vorgelegt. Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie radikale Trump-Anhänger am 6. Januar gewaltsam in das Kapitol eindrangen, Polizisten attackierten und durch das Parlament zogen. Auf den Aufnahmen ist auch zu sehen, wie der damalige Vizepräsident Pence, Abgeordnete, Senatoren und Kongressmitarbeiter in einem Wettlauf gegen die Zeit in Sicherheit gebracht wurden. Währenddessen haben die Demokraten ihre Vorwürfe gegen Trump auf die Zeit vor der Erstürmung des Kapitols ausgeweitet. Trump habe unter seinen Anhängern monatelang den Samen des Zorns gesät mit der Behauptung, er könne die Wahl nur mit Betrug verlieren, argumentierten die Ankläger im Senat. Nach der Wahl habe er einen Feldzug gegen seine Niederlage gestartet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.02.2021 02:00 Uhr