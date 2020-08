Ankara und Athen planen Manöver im Mittelmeer

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Paris und Südfrankreich

Berlin: Wegen einer erhöhten Ansteckungsgefahr mit Corona hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für zwei große Gebiete in Frankreich ausgesprochen. Betroffen sind die Region "Ile-de-France" mit der Hauptstadt Paris sowie die Urlaubsregion Provence-Alpes-Cote d‘Azur. Dort liegen etwa Nizza, Cannes und Marseille. In diesen Gebieten wurden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Wer von dort zurückkehrt, muss sich einem verpflichtenden Virustest unterziehen und sich bis zum Ergebnis in häusliche Quarantäne begeben. Pauschalreisende können ihre Buchungen für die betroffenen Gegenden kostenlos stornieren. Angesichts der steigenden Infektionszahlen haben auch die französischen Behörden Maßnahmen ergriffen: So gilt in Paris inzwischen eine weitgehende Maskenpflicht, auch unter freiem Himmel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 06:00 Uhr