Anhörung im Terrorfall Christchurch hat begonnen

Verdächtiger nach Angriffen auf jüdische Gemeinde in Graz festgenommen

Graz: Nach den Angriffen auf die jüdische Gemeinde in der österreichischen Stadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie ein Sprecher bestätigt hat, wird der Mann für mehrere Delikte verantwortlich gemacht, unter anderem für den tätlichen Angriff auf den Gemeindepräsidenten sowie Sachbeschädigung an der Synagoge. Einzelheiten über den Verdächtigen und sein Motiv sollen erst heute bekanntgegeben werden. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Graz, Rosen, war am Samstag mit einem Baseballschläger attackiert worden, wurde aber nicht verletzt. Zuvor waren mehrere Fenster der Synagoge beschädigt und pro-palästinensische Parolen auf das Gebäude gesprüht worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 07:00 Uhr