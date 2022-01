Anhaltender Regen lässt Pegel in Franken und Ostbayerns steigen

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cham: Der anhaltende Regen lässt die Pegelstände im Osten Bayerns und in Franken steigen. Der Hochwasser-Nachrichtendienst warnt vor Überschwemmungen in bewohnten Gebieten. Die Itz und die Steinach in Oberfranken haben bereits Meldestufe drei erreicht, ebenso der Regen bei Cham in der Oberpfalz. Im Laufe der Nacht wird das auch für die Schwabach in Mittelfranken sowie den Weißen Main in Oberfranken erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.01.2022 03:00 Uhr