Anhänger nominieren Putin als Kandidaten für die russische Präsidentschaftswahl

Moskau: In Russland stellt Präsident Putin die Weichen für seine fünfte Amtszeit. Eine Wählerinitiative hat den 71-Jährigen offiziell als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in drei Monaten nominiert. Zu der Initiative gehören Spitzenfunktionäre der Regierungspartei, prominente Schauspieler, Sänger, Sportler und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Russland. Jetzt muss sie noch mindestens 300.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern sammeln. Das gilt angesichts von Manipulationsvorwürfen und praktisch ausgeschalteter Opposition in Russland aber als Formsache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 23:00 Uhr