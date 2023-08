Angststörungen in Bayern nehmen zu

Kurzmeldung ein/ausklappen Soziale Situation beeinflusst Krebsrisiko in Deutschland

Heidelberg: Die soziale Ungleichheit in Deutschland beeinflusst die Rate an Krebs-Neuerkrankungen – und dieser Trend nimmt zu. Das zeigt eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, aus der das "International Journal of Cancer" zitiert. Die Forscher haben dazu Daten aus acht Bundesländern analysiert: So erkrankten von 2010 bis 2013 in den ärmsten Regionen gut sieben Prozent mehr Männer an Krebs als in den wohlhabendsten Gegenden. Besonders auffällig war das etwa bei Lungenkrebs. Als mögliche Ursachen nennen die Forscher einen ungesünderen Lebensstil - etwa einen höheren Tabak- und Alkoholkonsum oder Übergewicht.

