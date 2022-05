Angst vor Krieg ist größte Sorge junger Menschen

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein Krieg in Europa ist derzeit die größte Sorge junger Menschen in Deutschland. Wie aus einer heute in Berlin vorgestellten repräsentativen Studie hervorgeht, haben 68 Prozent der 14- bis 29-Jährigen Angst vor einem Krieg. Auf Platz zwei liegt mit 55 Prozent der Klimawandel, ein Thema, das bei früheren Studien ganz vorne auf der Liste zu finden war. 46 Prozent der Befragten sind besorgt wegen der hohen Inflation. Jugendforscher Hurrelmann sprach von einem "Dauerkrisenmodus", in dem sich die Generation befinde. Nach zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seien viele junge Menschen psychisch angespannt, die Bedrohung durch einen Krieg in Europa drücke nun weiter auf die Stimmung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 19:00 Uhr