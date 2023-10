Angst vor Antisemitismus an deutschen Schulen wächst

Berlin: Der Terror der Hamas in Israel heizt offenbar auch Konflikte auf deutschen Schulhöfen an. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ataman, sagte dem "Tagesspiegel", seit dieser Woche sei an Schulen eine starke Zunahme von antisemitischen, israelfeindlichen und islamistischen Parolen zu beobachten. Solche Einstellungen und Verschwörungsmythen seien leider auch in muslimischen Communities weit verbreitet. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine neue Dimension antisemitischer Stimmungen an Schulen. Ein Sprecher teilte mit, das Problem sei schon länger bekannt. Die aktuelle Unterstützung aber sei schockierend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 09:00 Uhr