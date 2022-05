Angst vor Angriffen zum Tag des Sieges wächst

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine wächst die Angst vor verstärkten Angriffen im Zusammenhang mit dem Moskauer Tag des Siegs. Für die kommenden Tage rief Präsident Seleskyj zur Vorsicht auf. In frontnahen Städte wie Odessa soll eine zweittägige Ausgangssperre gelten. Russland feiert am Montag den sowjetischen Sieg über Hitler-Deutschland mit einer großen Militärparade in Moskau. Erwartet wird, dass Putin dabei die weitere Richtung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgibt. Derweil konnten in Mariupol weitere 50 Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Sicherheit gebracht werden. Das teilten sowohl Russland als auch die Ukraine mit. Nach Angaben der Ukraine hat Russland die Feuerpause für die Rettungsaktion jedoch wiederholt verletzt. Auf dem Werksgelände sind nach ukrainischen Angaben neben den letzten verbliebenen Kämpfern noch etwa 200 Zivilisten eingeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 08:00 Uhr