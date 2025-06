Angriffe in Israel und Iran gehen trotz politischer Initiativen weiter

Tel Aviv: Israel und der Iran haben in der Nacht ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Nach Medienberichten ist bei einem massiven iranischen Raketenangriff auch ein Krankenhaus im Süden Israels getroffen worden. Auch in anderen Orten Israels gab es demnach Einschläge. Insgesamt seien mindestens 25 Menschen verletzt worden. In Teheran wurden nach Angaben örtlicher Medien Drohnen abgefangen. Von israelischer Seite heißt es, das Polizeikommando in der iranischen Hauptstadt sei zerstört worden. Inzwischen gibt es eine Woche nach Kriegsbeginn zwischen Israel und dem Iran offenbar erste Bemühungen um eine politische Lösung. Die Außenminister aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und des Iran wollen sich nach übereinstimmenden Medienberichten zu neuen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm treffen. Das Gespräch ist demnach schon für morgen in Genf geplant.

