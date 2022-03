Angriffe auf ukrainische Städte dauern an

USA wollen zwölf russische Diplomaten ausweisen

New York: Die USA wollen zwölf Geheimdienstmitarbeiter aus der russischen UN-Mission ausweisen. Das teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Zur Begründung heißt es, sie hätten sich an Spionageaktivitäten beteiligt, die sich gegen die "nationale Sicherheit des Landes" richten. Ihre Ausweisung sei bereits monatelang vorbereitet worden und soll am Montag in einer Woche erfolgen. Der russische UN Botschafter, Nebnsja, verurteilte diese Entscheidung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.03.2022 01:00 Uhr