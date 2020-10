Angriffe auf Polizisten bei Räumung eines besetzten Hauses in Berlin

Haldenwang warnt vor Antisemitismus in Deutschland

Halle: Zum Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge von Halle warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, vor zunehmendem Antisemitismus in Deutschland. Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte er, gerade in den vergangenen zwei Jahren hätten Straftaten und Gewalt gegen Juden und jüdische Einrichtungen erheblich zugenommen. Am 9. Oktober des vergangenen Jahres hatte ein Rechtsextremist schwer bewaffnet versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die zufällig in der Nähe waren. Heute wird den Opfer des Anschlags gedacht. Am Vormittag sind Gedenkränze an der Synagoge abgelegt worden, am Mittag ertönte in der ganzen Stadt Glockengeläut. Am Nachmittag wird dann auch Bundespräsident Steinmeier in Halle erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 13:00 Uhr