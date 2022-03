Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha werden fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Das russische Militär setzt eigenen Angaben zufolge seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fort. Die Kampfhandlungen seien um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wiederaufgenommen worden, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Schon zuvor war sowohl von ukrainischer als auch russischer Seite berichtet worden, dass die eigentlich vereinbarte mehrstündige Feuerpause nicht gehalten habe. Dadurch hätte eigentlich ein humanitärer Korridor für die Evakuierung von Zivilisten geschaffen werden sollen. Beide Seiten werfen sich vor, die Feuerpause verletzt zu haben. Unterdessen kritisierte Russlands Präsident Putin die westlichen Sanktionen gegen sein Land. In einer Rede sagte er, diese glichen einer Kriegserklärung. Er begründete die Invasion in die Ukraine damit, dass die russischsprachige Bevölkerung dort und Russlands eigene Interessen verteidigt werden müssten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.03.2022 18:15 Uhr