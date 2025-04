Angriffe auf Journalisten in Deutschland nehmen zu

Berlin: In Deutschland werden immer mehr Attacken auf Medienschaffende verzeichnet. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" zählte im vergangenen Jahr 89 Übergriffe auf Journalisten und ihre Teams und damit doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt 75 davon waren demnach körperliche Gewalttaten. Angriffe gegenJournalisten seien vor allem im Brennpunkt Berlin ein Thema, wo sich gut die Hälfte der bundesweit dokumentierten Fälle ereigneten, so "Reporter ohne Grenzen". Die meisten Übergriffe gab es den Angaben zufolge am Rande von Nahost-Demonstrationen. Aber auch von rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Versammlungen gehe eine erhebliche Gefahr aus, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 07:00 Uhr