Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte haben zugenommen

Meldungsarchiv - 03.08.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Bayerische Flüchtlingsrat und die Beratungsstelle "B.U.D." für Betroffene Rechter Gewalt beklagen eine gestiegene Zahl rassistischer Übergriffe auf Geflüchtete und deren Unterkünfte im Freistaat. Im ersten Halbjahr habe es in Bayern 105 Angriffe auf Geflüchtete und 14 Attacken auf Unterkünfte gegeben,teilten die beiden Organisationen mit. Damit stehe Bayern bundesweit mit an der Spitze rassistisch motivierter Attacken auf Schutzsuchende, hieß es. Kritik übten Flüchtlingsrat und „B.U.D.“ an Ministerpräsident und CSU-Chef Söder sowie an Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern. Diese stellten die Migrationsbewegungen als Gefahr und die Unterbringung als unlösbar dar. Sie riefen die Politik dazu auf, auf menschenfeindliche Rhetorik zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 15:00 Uhr