Angriffe auf die Ukraine nähern sich der polnischen Grenze

Nachrichtenarchiv - 13.03.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lwiw: Die russischen Angriffe auf Ziele in der Westukraine weiten sich offenbar aus. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Lwiw haben russische Streitkräfte mehr als 30 Marschflugkörper auf einen ukrainischen Truppenübungsplatz abgefeuert. Dabei seien neun Menschen getötet und 57 verwundet worden. In einer Quelle ist sogar von 35 Toten die Rede. Der Truppenübungsplatz liegt nur etwas mehr als 30 Kilometer von der polnischen Grenze und damit von Nato-Gebiet entfernt. Auch rund um die Hauptstadt Kiew melden die offiziellen Stellen Gefechte. Das ukrainische Militär berichtet von heftigen Kämpfen in mehreren Dörfern vor der Stadt. Im Süden der Ukraine sollen russische Truppen erneut einen Bürgermeister verschleppt haben. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung wurde der Bürgermeister der Kleinstadt Dniprorudne entführt. Das wäre bereits der zweite Fall dieser Art: Bereits am Freitag soll der Bürgermeister der Stadt Melitopol verschleppt und durch eine moskauhörige Statthalterin ersetzt worden sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 12:00 Uhr