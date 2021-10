Angriff in Norwegen wird als Terrorakt bewertet

Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kongsberg: Bei dem tödlichen Angriff eines Bogenschützen in der norwegischen Stadt handelt es sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um einen Terrorakt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es in diesem Stadium der Ermittlungen jedenfalls den Anschein, teilten die Behörden am Nachmittag mit. Der Verdächtige - ein 37 Jahre alter Däne - war der Polizei bereits vor der Tat bekannt. Er war zum Islam konvertiert und es gab Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung. Mit Pfeil und Bogen soll er gestern Abend in Kongsberg fünf Menschen getötet und zwei verletzt haben. Er wurde wenige Minuten danach festgenommen. Laut Polizei gestand er die Tat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 14:00 Uhr