Angriff auf Kinderklinik in Kiew ist Thema im UN-Sicherheitsrat

New York: Der UN-Sicherheitsrat wird sich mit dem Angriff auf eine Kinderklinik in Kiew beschäftigen. Heute kommt das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die russische Armee hatte gestern einen der verheerendsten Angriffe seit Kriegsbeginn gestartet und dabei auch die Kinderklinik in der ukrainischen Hauptstadt getroffen. Insgesamt wurden mindestens 31 Menschen getötet und viele weitere verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 03:00 Uhr