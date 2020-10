Angriff auf Juden in Hamburg wird als versuchter Mord gewertet

Verdi kündigt für Freitag neue Warnstreiks im Nahverkehr an

München: In Bayern kommt es diese Woche wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Wie die Gewerkschaft Verdi bekanntgab, wollen am Freitag mit Dienstbeginn Busfahrer in neun bayerischen Städten die Arbeit niederlegen. Betroffen sind Fürth, Augsburg, Regensburg, Landshut, Bamberg, Ingolstadt und Schweinfurt. In Nürnberg wird auch die U-Bahn wieder bestreikt. In München fahren dagegen U-Bahn und Tram. In der Landeshauptstadt sind aber der Busverkehr und die Fahrscheinkontrolle betroffen. Der Aufruf gilt diesmal nur bis zur Mittagszeit. Man wolle nicht die Fahrgäste treffen, sondern die Arbeitgeber, so Verdi.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 13:00 Uhr