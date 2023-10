Angriff auf Gaza-Krankenhaus überschattet Biden-Besuch in Israel

Gaza: Nach dem Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mir mehreren hundert Opfern ist nach wie vor unklar, wer dafür verantwortlich ist. Die Hamas sieht die Schuld bei Israel, das wiederum den Vorwurf zurückweist. Vielmehr sei es eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad gewesen, erklärte ein Sprecher der israelischen Armee und kündigte an, dass Beweise veröffentlich würden. Der Vorfall überschattet die heute anstehende Reise von US-Präsident Biden nach Israel. Dieser will Beistand zeigen nach dem Massaker durch Terroristen der Hamas vor einigen Tagen. Biden werde den Israelis aber auch harte Fragen stellen zu ihrem weiteren Vorgehen in dem Konflikt, hieß es aus Wahsington. Anschließend wollte Biden nach Jordanien weiterreisen, um den palästinensischen Präsidenten Abbas, Ägyptens Staatschef al-Sisi und den jordanischen König Abdullah II. zu treffen. Aufgrund des Vorfalls im Gazastreifen sagte zuerst Abbas, wenig später dann Jordanien den Gipfel ab. - Bundeskanzler Scholz ist nach seinem gestrigen Aufenthalt in Israel inzwischen in Ägypten angekommen. Bei dem Gespräch in Kairo geht es unter anderem darum, wie die fast 200 Geiseln der Hamas befreit werden können, unter denen auch mehrere Deutsche sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 07:00 Uhr