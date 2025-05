Angreiferin von Hamburg kommt in die Psychiatrie

Hamburg: Nach dem Masserangriff auf Passanten am Hamburger Hauptbahnhof soll die mutmaßliche Täterin in einer Klinik untergebracht werden. Das hat ein Haftrichter angeordnet. Der 39-Jährigen wird versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen vorgeworfen. Diese Personen wurden unmittelbar durch das Messer der Verdächtigen verletzt, drei weitere erlitten Verletzungen durch einen Sturz oder durch Schock. Inzwischen sind alle 18 Opfer außer Lebensgefahr, einige konnten die Klinik wieder verlassen. Nach Einschätzung der Ermittler gibt es konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau. Sie hatte gestern Abend auf einem Bahnsteig des Hamburger Hauptbahnhofs herumstehende Menschen wahllos angegriffen. Laut Polizei stammt sie aus Braunschweig und hatte zuletzt keinen festen Wohnsitz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 19:30 Uhr