Angreiferin erschießt an US-Grundschule drei Kinder und drei Erwachsene

Kurzmeldung ein/ausklappen Israels Opposition stimmt nach Netanjahu-Rede Dialog zu

Tel Aviv: Israels Opposition zeigt sich gesprächsbereit, nachdem Ministerpräsident Netanjahu die umstrittene Justizreform am Abend ausgesetzt hat. Oppositionsführer Lapid erklärte, wenn die Gesetzgebung vollständig gestoppt werde, sei man bereit, einen Dialog zu beginnen. Zunächst, so Lapid, wolle man sicherstellen, dass hier nicht getrickst oder geblufft werde. Der frühere Verteidigungsminister Gantz teilte mit, er werde die Verhandlungen mit einem so wörtlich "offenen Herzen" aufnehmen. Außerdem dankte er den hunderttausenden Demonstranten, die in den vergangenen Wochen gegen Justizreform auf die Straße gegangen waren. Netanjahu hat am Abend angekündigt, die umstrittenen Pläne einige Wochen auszusetzen, um "Platz für Dialog" zu schaffen, wie er sagte. Auch nach der Ankündigung Netanjahus setzte sich der Protest landesweit fort. In Jerusalem versammelten sich zudem am Abend tausende Anhänger der Reform zum Gegenprotest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2023 22:45 Uhr