Angreiferin erschießt an US-Grundschule drei Kinder und drei Erwachsene

Meldungsarchiv - 27.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nashville: Im US-Bundestaat Tennessee hat eine Angreiferin in einer Grundschule drei Kinder und drei Erwachsene getötet. Nach Polizeiangaben wurde sie von Beamten erschossen. Die Schützin soll noch im Jugendalter gewesen sein. Warum die Angreiferin mit zwei halbautomatischen Gewehren und einer Pistole um sich schoss, ist nicht bekannt - auch nicht ihre Identität. In den USA kommt es regelmäßig zu Schusswaffenangriffen auf Schulen. Erst im vergangenen Mai tötete ein junger Mann in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Die Regierung in Washington hat angesichts des aktuellen Massakers eindringlich für ein schärferes Waffenrecht plädiert. Das scheiterte in der Vergangenheit regelmäßig an den oppositionellen Republikaner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 22:00 Uhr