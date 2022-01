Angreifer verletzt in Uni Heidelberg mehrere Menschen

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidelberg: Bei einem Angriff in einem Hörsaal der Heidelberger Universität sind am Nachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Der Angreifer, offenbar ein Einzeltäter, ist nach Polizeiangaben tot. Demnach war der Mann mit einer Langwaffe auf die Menschen in dem Hörsaal losgegangen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 14:15 Uhr