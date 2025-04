Angreifer tötet zwei Menschen an Universität in Florida

Tallahassee: Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Florida sind zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere wurden bei der Attacke in der Stadt Tallahassee laut Polizei verletzt. Ein Verdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich demnach um den Sohn einer Polizistin, der selbst an der betroffenen Uni studiert. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Polizei nicht um Studierende der Hochschule. Die Ermittlungen dauern an. US-Präsident Trump nannte die Berichte aus Florida schrecklich. Allerdings sei es nicht die Waffe, die schießt - "es sind die Menschen", so Trump wörtlich. Er ist erklärter Gegner verschärfter Waffengesetze. Schusswaffen sind in den Vereinigten Staaten leicht zugänglich und in enormer Zahl im Umlauf. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sterben jedes Jahr Zehntausende Menschen in Folge von Schusswaffenverletzungen. Bei Kindern und Jugendlichen gehören sie zu den häufigsten Todesursachen – laut Daten aus dem Jahr 2023 noch vor Verkehrsunfällen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2025 01:00 Uhr