Angreifer sticht zwei Grundschulkinder in Berlin nieder

Berlin: Im Stadtteil Neukölln sind am Nachmittag zwei Grundschulkinder niedergestochen worden. Beide wurden schwer verletzt, eines soll in Lebensgefahr sein. Der Täter wurde wenig später festgenommen. Es soll sich um einen 39-Jährigen handeln. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Laut der Zeitung B.Z. steht der Täter in keiner Beziehung zu den Kindern. Wie es heißt, hat der Mann die beiden sieben und acht Jahre alten Mädchen auf dem Schulhof angegriffen. Anschließend habe er in der Nähe des Tatorts auf die Polizei gewartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2023 20:00 Uhr