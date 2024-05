Angreifer Ficos kommt in Untersuchungshaft

Pezinok: Der Angreifer des lebensgefährlich verletzten slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico kommt in Untersuchungshaft. Das hat ein Gericht in Pezinok entschieden. Der 71-jährige Mann war am Mittwoch nach den Schüssen auf den Ministerpräsidenten festgenommen worden. Seitdem befand er sich in Polizeigewahrsam. Der Zustand Ficos hat sich unterdessen offenbar leicht verbessert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 20:30 Uhr