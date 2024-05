Angreifer Ficos kommt in Untersuchungshaft

Pezinok: Der Angreifer des lebensgefährlich verletzten slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico kommt in Untersuchungshaft. Das hat das für entsprechende Verbrechen zuständige Spezialgericht in Pezinok entschieden. Der 71-jährige Mann war am Mittwoch sofort festgenommen worden, nachdem er auf den Ministerpräsidenten geschossen hatte. Seitdem befand er sich in Polizeigewahrsam. Der Zustand Ficos hat sich unterdessen offenbar leicht verbessert. Das Gesundheitsministerium sprach von einer "positiven Prognose". Dennoch kann er nach Angaben des Verteidigungsministeriums weiterhin nicht in die Hauptstadt Bratislava gebracht werden.

