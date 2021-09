Angelique Kerber und Peter Gojowczyk scheitern im Achtelfinale der US Open

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angelique Kerber hat bei den Tennis US-Open das Viertelfinale verpasst. Die 33-Jährige unterlag der 18-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez in drei Sätzen. Nach der Partie sagte Kerber, sie habe alles gegeben, was sie habe. Fernandez aber habe eines der besten Matches ihrer Karriere gemacht. Bei den Herren musste sich der Münchner Peter Gojowczyk dem 18-jährigen Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben. Mit seinem Fünfsatz-Sieg ist der Spanier der jüngste Viertelfinalist in Flushing Meadows seit der Einführung des Profitennis 1968. Chancen aufs Viertelfinale haben jetzt noch der Hamburger Alexander Zverev und der Kölner Oscar Otte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 01:00 Uhr