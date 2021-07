Angelique Kerber steht im Halbfinale von Wimbledon

GDL lehnt Bahn-Tarifangebot ab

Berlin: Streiks bei der Bahn inmitten der Sommerferien sind wieder einen Schritt näher gerückt. Die Lokführergewerkschaft GDL lehnte ein neues Angebot der Bahn im Tarifkonflikt als Täuschung ab. Gewerkschafts-Chef Weselsky sagte, es handele sich um eine vor Falschbehauptungen nur so strotzende Scheinofferte mit dem Ziel, die GDL in der Öffentlichkeit als irrational darzustellen. Das neue Angebot von Bahn-Personalvorstand Martin gehe nicht über bisherige hinaus und liege noch unter dem, was eine Schlichtung im vergangenen Jahr empfohlen habe. Die GDL hatte bereits angekündigt, ab August streiken zu wollen. In Kürze wird laut Weselsky deshalb die Urabstimmung der Mitglieder eingeleitet. Das Ergebnis soll am 9. August feststehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2021 14:00 Uhr