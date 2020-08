Angeklagter räumt 39-fachen Totschlag bei Schleusung ein

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Vor einem Gericht der britischen Hauptstadt hat sich ein Lastwagenfahrer schuldig bekannt, für den Tod von 39 Vietnamesen in einem Container verantwortlich zu sein. Der Nordire räumte ein, an der illegalen Einreise der Vietnamesen im Alter von 15 bis 44 Jahren beteiligt gewesen zu sein. Die Toten wurden vergangenen Oktober in einem Laster in der englischen Stadt Grays eindeckt. Bereits im April hatte sich ein Mitangeklagter des 39-fachen Totschlags bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 21:00 Uhr