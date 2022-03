Angeklagter im Prozess um Tötung von Tankstellenmitarbeiter legt Geständnis ab

Angriff auf Theater in Mariupol kostete angeblich 300 Menschen das Leben

Charkiw: In der Ukraine gehen die Gefechte unvermindert weiter. In Charkiw im Osten den Landes wurde nach ukrainischen Angaben ein medizinisches Zentrum von russischen Raketen getroffen. Vier Zivilisten starben. Bei dem russischen Luftangriff auf das Theater in Mariupol sollen rund 300 Menschen getötet worden sein. Das berichtete die Stadtregierung unter Berufung auf Augenzeugen. Der Keller des Theaters wurde als Luftschutzbunker genutzt. Zum Zeitpunkt des russischen Bombardements sollen mehr als 1.300 Menschen dort Zuflucht gesucht haben. - In Mariupol ist die Lage besonders dramatisch, da die Stadt am Asowschen Meer seit Wochen von russischen Truppen belagert wird. Den Menschen dort fehlt es an Wasser, Lebensmitteln und Strom.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2022 12:45 Uhr