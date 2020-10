Angeklagter im Fall Maria Baumer bekommt lebenslang

Nachrichtenarchiv - 06.10.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Im Fall Maria Baumer ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Regensburg hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt, womit der 36-Jährige nicht frühzeitig nach 15 Jahren freikommt. In dem Indizienprozess hatte der Mann bestritten, seine Verlobte mit Medikamenten getötet zu haben. Er gab aber zu, ihre Leiche vergraben zu haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte er die Frau im Mai 2012 vergiftet, weil er sich in eine andere verliebt hatte. Bei den Ermittlungen fand man unter anderem heraus, dass der Angeklagte kurz zuvor nach "der perfekte Mord" gegoogelt hatte. Baumers Leiche war im September 2013 von Pilzsammlern in einem Wald gefunden worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 19:00 Uhr