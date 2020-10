Angeklagter im Fall Maria Baumer bekommt lebenslang

Physik-Nobelpreis geht auch an Forscher aus Garching

Stockholm: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr auch an einen Forscher aus Bayern: Das Nobel-Komitee hat die Auszeichnung zur einen Hälfte an den Garchinger Astrophysiker Reinhard Genzel und die US-Amerikanerin Andrea Ghez vergeben, zur anderen Hälfte an den Briten Roger Penrose. Sie teilen sich das Preisgeld von umgerechnet rund 950.000 Euro. Penrose hatte in den 60er-Jahren den mathematischen Nachweis dafür erbracht, dass es im Universum "Schwarze Löcher" gibt und damit einen Teil von Einsteins Relativitätstheorie bestätigt. Genzel und Ghez haben - unabhängig voneinander - in jahrzehntelanger Arbeit ein solches schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße entdeckt. Genzel sagte vor kurzem auf einer Pressekonferenz, der Preis sei eine gebührende Ehre für das ganze Team, das seit 30 Jahren an dem Thema forsche.

