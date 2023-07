Angeklagter im Badewannen-Prozess ist unschuldig

Meldungsarchiv - 07.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Badewannen-Prozess ist mit einem Freispruch für den angeklagten Manfred Genditzki zu Ende gegangen. Nach 13 Jahren unschuldig in Haft sprach das Landgericht München Eins den heute 63jährigen von dem Vorwurf frei, im Jahr 2008 eine Rentnerin aus Rottach-Egern in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Zuvor war er in zwei Prozessen wegen Mordes verurteilt worden. Neuen Erkenntnissen zufolge handelte es sich aber um einen Unfall. Die vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl kritisierte die frühere Ermittlungsarbeit scharf. Sie sprach - wörtlich von einer Kumulation von Fehlleistungen und Kontrollmechanismen, die nicht funktioniert hätten. Die Familie Genditzkis war im Gerichtssaal zugegen und reagierte auf den Freispruch mit Freudentränen. Genditzki selbst sagte - Zitat - "Einen Grund zum Jubeln habe ich nicht. 14 Jahre sind weg".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2023 17:00 Uhr