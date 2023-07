Angeklagter im Badewannen-Mord-Prozess ist unschuldig

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht klar oder leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig. In der Nacht klar, von Südwesten her Wolken. Abkühlung auf 17 bis 11 Grad. Am Wochenende weiterhin sonnig oder nur leicht bewölkt. Ganz vereinzelt Wärmegewitter. Am Montag örtlich auch Schauer und Gewitter. Höchstwerte 28 bis 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2023 17:00 Uhr