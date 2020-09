Angeklagter Arzt gesteht jahrelanges Blutdoping

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Mediziner Mark S. hat als Hauptangeklagter im Blutdoping-Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. In einer Erklärung gibt der Erfurter Arzt zu, seit 2012 an Manipulationen mitgewirkt und dabei vor allem Winter- und Radsportler betreut zu haben. Es sei ihm nicht um Gewinn, sondern um kostendeckendes Arbeiten gegangen. Zugleich bestreitet Mark S. den Vorwurf, er habe die Athleten durch die Behandlungen in Gefahr gebracht. Die Staatsanwaltschaft München wirft dem Mediziner fast 150 Vergehen vor. Die Ermittlungen gegen den Mediziner und seine Helfer hatten im Januar 2019 nach einer ARD-Dokumentation und Aussagen des österreichischen Langläufers Johannes Dürr begonnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 12:45 Uhr